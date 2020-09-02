На время выборов российских школьников отправят на улицу или на каникулы

Из-за трехдневного голосования на выборах, в тех школах, где расположены избирательные участки, детей отправят на каникулы или устроят им занятия на свежем воздухе. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".
По информации издания, пока Минпросвещения не посылало в регионы никаких четких рекомендаций и на местах вопрос решают по-своему. Некоторых школьников отправляют на отдых, а в части регионов общеобразовательные учреждения намерены устроить для учеников дни здоровья на открытом воздухе.
Еще в ряде субъектов, в том числе в Курской и Орловской областях, с окончательными решениями пока не определились.
Напомним, что первый день выборов назначен на 11 сентября. Они пройдут в 18 регионах России, включая Алтайский край.
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