Американский актер Роберт Дауни – младший подтвердил, что больше не собирается сниматься в фильмах киновселенной Marvel. Об этом он заявил в подкасте SmartLess.

Во время разговора один из ведущих, Джейсон Бейтман, спросил у актера, на какой стадии находятся его проекты со студией, на что он ответил, что "все они закончены".

Напомним, что в январе Дауни-младший объявил о своем уходе из проектов киновселенной Marvel, где он играл роль Железного человека. Позднее в СМИ появилась информация, что актер может вернуться в фильме "Черная вдова", в котором главную роль сыграла актриса Скарлетт Йоханссон.

22 июня стал известно, что актер может появиться в эпизодической роли шестой части "Пиратов Карибского моря".