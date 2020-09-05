Жительница Алтайского края захотела легких денег и потеряла почти полмиллиона рублей

55-летняя жительница Рубцовска нашла в интернете объявление с предложением легкого и быстрого заработка и лишилась крупной суммы денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В начале августа горожанка перешла в соцсети по рекламной ссылке "Легкий заработок" на страницу финансовой организации, представители которой связались с ней и предложили инвестировать деньги в электронную биржу для получения прибыли. Потерпевшая знала о мошенничестве в Сети, однако от обещаний о скором богатстве совсем забыла о бдительности и согласилась на условия аферистов.

За две недели "легкого заработка" она различными суммами пополнила счета злоумышленников на 454 тысячи рублей. Однако на ее счете на протяжении всего времени никакой прибыли не появлялось. Тогда женщина и поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.