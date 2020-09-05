Известный французский актер с российским паспортом Жерар Депардье принял православие, сообщает РИА "Новости".

Артиста крестили в соборе Александра Невского в Париже. По информации источника информагентства, церемония состоялась во второй половине дня 4 сентября.

Как ранее писал amic.ru, известный актер Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году, сохранив при этом французское гражданство. В том же году актер зарегистрировался в Саранске. На такую меру он пошел, когда во Франции ввели повышенный налог на доходы состоятельных граждан.

В Новосибирске Депардье прописался в декабре 2018 года, объяснив это "более выгодным географическим положением". Актер планировал запустить в сибирской столице бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов.