19 учителей из Алтайского края получили государственную премию за достижения в работе

19 учителей из Алтайского края получили государственные премии за достижения в педагогической деятельности, пишет пресс-служба правительства региона.

Ежегодный конкурс проводится Министерством просвещения среди преподавателей организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В 2020 году в число лучших вошли 19 учителей Алтайского края, в том числе трое из Барнаула, двое из Бийска и двое из Рубцовска. Ко Дню учителя лучшие преподаватели получат 200 тысяч рублей денежного поощрения. Средства на награждение педагогов выделят из федерального бюджета.