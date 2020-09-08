Три мобильных комплекса и 50 автомобилей для оказания медпомощи поступили на Алтай

Новую технику передадут в медучреждения Алтайского края в рамках нацпроекта "Здоровье". Это позволит увеличить диагностический потенциал медицинских учреждений и сделать исследования намного доступнее и комфортнее для жителей региона.

В медицинские учреждения Барнаула и Рубцовска передадут современные цифровые мобильные комплексы. Диагностический центр в столице Алтайского края получит флюорограф и маммограф, а диагностический центр Рубцовска – флюорограф. На приобретение этой техники из бюджета выделено 148,9 млн рублей.

Также за счет краевого бюджета приобрели 50 автомобилей для оказания неотложной помощи. Их будут использовать в поликлиническом звене, а на покупку машин выделили 50 млн рублей, пишет официальный сайт Алтайского края.