Умер сценарист "Костюмера" и "Пианиста" Рональд Харвуд

Известный британский сценарист, удостоенный титула рыцаря, Рональд Харвуд скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает газета Telegraph.

Кинематографист умер 8 сентября. Причина смерти пока не называется.

Рональд Харвуд написал множество сценариев для театра и кино. Трижды номинирован на "Оскар", удостоился этой престижнейшей премии однажды – за лучший адаптированный сценарий (фильм "Пианист").

В числе наиболее известных фильмов, над которыми трудился Харвуд, "Костюмер" (1983), "Версия Браунинга" (1994), "Мнения сторон" (2001), "Пианист" (2002), "Оливер Твист" (2005), "Скафандр и бабочка" (2007), "Австралия" (2008) и "Квартет" (2012).