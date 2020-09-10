Жители пяти городов Алтайского края смогут сдать анонимные экспресс-тесты на ВИЧ

С 19 по 22 сентября в Алтайском крае пройдет всероссийская акция "Тест на ВИЧ: экспедиция", сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В эти дни любой житель региона сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Анализ занимает всего десять минут и показывает предварительный результат наличия вируса с точностью до 99%.

Тест-мобили будут располагаться в пяти городах:

19 сентября с 12:00 до 18:00 в Бийске (парковка рядом с ТЦ "Ривьера", ул. Советская, 205) и Рубцовске ("Мария-Ра", проспект Ленина, 58 (с северной стороны торгового павильона Ciros);

21 сентября с 12:00 до 18:00 в Заринске (парковка рядом с ТЦ "Палата", проспект Строителей, 22/7);

22 сентября с 12:00 до 18:00 в Барнауле (площадь Советов, проспект Ленина, 57, рядом с гостиницей "Центральная") и Новоалтайске (парковка рядом с ТЦ "Магнит", 7 микрорайон, 3а).

23 сентября пройдет закрывающее мероприятие в краевой столице. Подробности акции можно узнать здесь.