Алтайские подростки попытались угнать авто, но не смогли завести двигатель

В Залесовском районе Алтайского края трое несовершеннолетних попытались угнать автомобиль, но не смогли завести двигатель, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в июне 2020 года ночью 17-летний и двое не достигших 14-летия подростков увидели возле дома в одном из сел района припаркованный автомобиль Hyundai Getz. Зная, что в автомобиле нет сигнализации, друзья решили покататься на нем.

Школьники разбили стекло и открыли переднюю дверь, после чего откатили машину от дома, однако не смогли завести двигатель.

В ходе предварительного следствия достигший возраста уголовной ответственности подозреваемый признал свою вину. Дело передано в суд. Также следователь внес представление органам системы профилактики об устранении причин и условий для совершения подобных преступлений.