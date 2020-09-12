Первую партию российской вакцины от коронавируса направили в регионы

Первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" направили в регионы России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы", – рассказали в ведомстве.

Минздрав планирует отработку логистических цепочек доставки препарата в субъекты России, а также наладит вакцинацию населения, которое находится в группах риска.

Ранее врач-иммунолог рассказала, кому нельзя ставить вакцину от коронавируса. Противопоказан препарат тем, кто переносит воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также системные заболевания крови и волчанка.