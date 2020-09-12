Первую партию российской вакцины от коронавируса направили в регионы

Первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" направили в регионы России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы", – рассказали в ведомстве.
Минздрав планирует отработку логистических цепочек доставки препарата в субъекты России, а также наладит вакцинацию населения, которое находится в группах риска.
Ранее врач-иммунолог рассказала, кому нельзя ставить вакцину от коронавируса. Противопоказан препарат тем, кто переносит воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также системные заболевания крови и волчанка.
Комментарии
Все! Из дому ни ногой! Я на Самоизоляции!
Что бы не поймали и не поставили чёрт знает что, чёрт знает зачем!
Верю, верю, разному зверю, а тебе ежу - погожуууу...
Отдаю свою порцию Ботанику - чтобы спереди и сзади укололи. ))
Уколюсь с Германом Грефом, из одной пробирки, одним и темже шприцем, ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ИГОЛКОЙ, не выходя из одного и того же кабинета!
Так ещё согласен на вакцинацию, другие варианты не признаю.