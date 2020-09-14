Более миллиона доз вакцины против гриппа поступит в Алтайский край

В Алтайском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Главный эпидемиолог края Ирина Переладова рассказала о том, что за счет федерального бюджета в край поступит более 1 миллиона 242 тысяч доз вакцины от гриппа: свыше 388 тысяч доз для детей и беременных женщин и почти 854 тысячи доз для взрослого населения.

Всего в рамках кампании планируют привить более 1,2 млн человек, а завершить вакцинацию рассчитывают к концу октября, чтобы своевременно начать ставить людям прививки от коронавируса.

"Вакцина "Совигрипп" хорошо защищает от гриппа и пневмококковой инфекции. Это, пожалуй, самый тяжелый и самый опасный по осложнениям спектр микроорганизмов. Важно учесть, что перед постановкой любой прививки, в том числе и противогриппозной, обязательно необходимо посетить врача и проверить состояние своего здоровья. В нашей поликлинике для этого нет необходимости посещать участкового врача – осмотр проведет фельдшер", – отметила заведующая поликлиникой барнаульской больницы № 11 Наталья Чернова.