Житель Алтайского края похитил кошелек у приютившего его водителя автобуса

26-летний житель Алтайского края похитил портмоне с деньгами у приютившего его горожанина, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Инцидент произошел в июле 2020 года. Тогда обвиняемый был в Горно-Алтайске и решил съездить в село Подгорное к другу, но опоздал на последний автобус. Мужчина безуспешно ловил попутный транспорт, а позднее увидел неподалеку автобус и подошел поинтересоваться, не поедет ли водитель в сторону Подгорного.

"Водитель пояснил, что его смена уже закончилась, и он едет на заправку. В ходе разговора мужчины познакомились и даже обменялись телефонами. Гость республиканской столицы рассказал выдуманную историю, что потерял банковскую карту и у него нет денег на дорогу домой. Горожанин пожалел приезжего и дал ему 120 рублей на проезд, поле чего уехал в сторону АЗС, а обвиняемый отправился на ближайшую остановку", – рассказали в полиции.

Через полчаса горожанин позвонил новому знакомому и поинтересовался, удалось ли ему уехать. Узнав, что приезжий все еще на остановке, водитель предложил переночевать у него дома и уехать утром. Так обвиняемый попал в дом горожанина, где его накормили и уложили спать.

Однако утром хозяин гостя не обнаружил, как и кошелька с деньгами, который лежал в его куртке. Мужчина обратился в полицию, а на второй день оперативники задержали подозреваемого на туристической базе в Майминском районе. Похищенный бумажник у злоумышленника был при себе, но деньги он успел потратить. Свою вину злоумышленник признал и раскаялся. Его дальнейшую судьбу определит суд.