Алтайский край получит еще 700 млн рублей на жилье для сирот

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Алтайскому краю еще 700 млн рублей на приобретение жилья для сирот. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Средства поступят после подписания допсоглашения между региональным правительством и Министерством просвещения России. На эти деньги планируют приобрести еще более 550 квартир.

Таким образом, общая сумма, направленная на эти цели в регионе, составила 926 млн рублей.

Как ранее писал amic.ru, на начало года в Алтайском крае насчитывалось 7,6 тысячи сирот, нуждающихся в жилье, и из них 5,6 тысячи уже достигли 18 лет.