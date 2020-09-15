Алтайский край получит еще 700 млн рублей на жилье для сирот

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Алтайскому краю еще 700 млн рублей на приобретение жилья для сирот. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
Средства поступят после подписания допсоглашения между региональным правительством и Министерством просвещения России. На эти деньги планируют приобрести еще более 550 квартир.
Таким образом, общая сумма, направленная на эти цели в регионе, составила 926 млн рублей.
Как ранее писал amic.ru, на начало года в Алтайском крае насчитывалось 7,6 тысячи сирот, нуждающихся в жилье, и из них 5,6 тысячи уже достигли 18 лет.
Комментарии
интересно, а до сирот сколько дойдет?
Сколько купят, столько и дойдет
Озвучьте список домов, где будут "сиротские" квартиры
Тоже не хотите таких соседей?))