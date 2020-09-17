Эксперты выяснили отношение россиян к идее захоронения Ленина

Почти половина россиян считают, что тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина следует как можно быстрее захоронить, свидетельствуют результаты опроса среди 1,6 тысячи респондентов, проведенного сервисом SuberJob. Об этом сообщает RT.

В частности, сторонниками идеи о захоронении выступили 40% участников опроса. При этом почти вдвое меньше россиян – 22% – выразили противоположное мнение. Еще 17% отметили, что Ленина захоронить надо, но только когда уйдет поколение, которому он все еще дорог.

Ранее идею захоронения Владимира Ленина жестко раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Рассуждения об этом он назвал "гробокопательством", сравнив с плевком в душу.