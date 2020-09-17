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Новости

Эксперты выяснили отношение россиян к идее захоронения Ленина

, ИА "Амител"
Четверо из десяти респондентов считают, что вождя нужно предать земле
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Почти половина россиян считают, что тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина следует как можно быстрее захоронить, свидетельствуют результаты опроса среди 1,6 тысячи респондентов, проведенного сервисом SuberJob. Об этом сообщает RT.

В частности, сторонниками идеи о захоронении выступили 40% участников опроса. При этом почти вдвое меньше россиян – 22% – выразили противоположное мнение. Еще 17% отметили, что Ленина захоронить надо, но только когда уйдет поколение, которому он все еще дорог.

Ранее идею захоронения Владимира Ленина жестко раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Рассуждения об этом он назвал "гробокопательством", сравнив с плевком в душу.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

17.09.2020 18:25
Дядька

Ну лежит себе и лежит..Кому неймётся? Верующие вон совсем чела разбирают на мощи и по ящикам....

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