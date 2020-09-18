СМИ: алтайские росгвардейцы решили поискать прослушку в бытовой технике

Управление Росгвардии по Алтайскому краю заказало работы по поиску прослушивающих устройств в "технических средствах иностранного производства". В списке подозрительной техники чайники, кофемашины, холодильник и микроволновка, пишет "Тайга. Инфо".
На сайте госзакупок обозначен контракт, начальная цена которого составляет 258 тысяч рублей. Проверять на предмет прослушки будут охранные и пожарные датчики, три телефона, два ноутбука, музыкальный центр, принтер, колонки, четыре монитора, телеприставки, часы, сетевые фильтры и HDMI-кабель.
На всякий случай проверят также микроволновку, кондиционер, кофемашины и настенные часы.
Комментарии
Как же далеки они от глубокого понимания сего вопроса... Даже жалко их и смешно...
У кого есть потребность прослушать кого-либо, он это сделает и способов для этого очень много...
У вертухаев мания преследования к осени обострилась
боятся чего то...
Обычная процедура, спецпроверка. Проверяется все оборудование, устанавливаемое в режимных помещениях.
Все охранники-росгвардейцы много курят. -Результат на лицо.
Чайники, кофемашины, холодильники, микроволновки на 80% без электроники.
18.09.2020 18:33
- гость -
И что? Для прослушки по-вашему нужен целый компьютер?
Ой... а унитаз не?!!!!!
Надо проследить срытой камерой мой холодильник- по моему он с моим котом в сговоре, стал исчезать минтай