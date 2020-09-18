СМИ: алтайские росгвардейцы решили поискать прослушку в бытовой технике

Управление Росгвардии по Алтайскому краю заказало работы по поиску прослушивающих устройств в "технических средствах иностранного производства". В списке подозрительной техники чайники, кофемашины, холодильник и микроволновка, пишет "Тайга. Инфо".

На сайте госзакупок обозначен контракт, начальная цена которого составляет 258 тысяч рублей. Проверять на предмет прослушки будут охранные и пожарные датчики, три телефона, два ноутбука, музыкальный центр, принтер, колонки, четыре монитора, телеприставки, часы, сетевые фильтры и HDMI-кабель.

На всякий случай проверят также микроволновку, кондиционер, кофемашины и настенные часы.