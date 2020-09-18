Тружеников лесной отрасли поздравили с профессиональным праздником в Алтайском крае

20 сентября в России отмечается День работников леса. В управлении лесами состоялась церемония награждения специалистов, которые отличились в труде, пишет официальный сайт региона.

Лауреатами премии имени Василия Вашкевича в 2020 году стали:

в номинации "За разработку и внедрение биотехнологий в лесное хозяйство и лесоперерабатывающие предприятия края" – директор ООО "Содружество" (ЛХК "Алтайлес") Михаил Чечушков;

в номинации "За разработку и внедрение технологий по профилактике и тушению лесных пожаров" – ветеран отрасли Анатолий Семенец;

в номинации "За разработку и внедрение инновационных технологий, направленных на воспроизводство лесов" – директор Алтайской краевой общественной организации "Ассоциация ветеранов лесного хозяйства", ветеран отрасли Владимир Чуканов.

Экологи – лауреаты премии имени Виктора Верещагина:

в номинации "За активную практическую деятельность в области охраны окружающей среды" – государственный инспектор в области охраны окружающей среды учреждения "Алтайприрода" Николай Миронов;

в номинации "За научные разработки, активную научно-педагогическую деятельность в области охраны окружающей среды" – доктор биологических наук, профессор, член Русского ботанического общества Надежда Ревякина;

в номинации "За активную просветительскую деятельность и вклад в развитие экологического образования" – заместитель директора Алтайского краевого детского экологического центра Наталья Батлук.

От имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко сотрудников лесной отрасли поздравил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, а министр природы и экологии Владимир Попрядухин поблагодарил коллег за достижения в труде.