За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 19 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырех детей; у 16 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей; у 13 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Турочакского района, в том числе у трех детей; у шести жителей Майминского района; у шести жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Усть-Канского района; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Улаганского района; у одного жителя Чемальского района.

С начала пандемии в регионе заразились 2946 человек. При этом выздоровели 2294.