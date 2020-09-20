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В Республике Алтай выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
Всего в республике 2946 зараженных
Фото: arhivach.ng

Фото: arhivach.ng

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 

Диагноз подтвердился у 19 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырех детей; у 16 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей; у 13 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Турочакского района, в том числе у трех детей; у шести жителей Майминского района; у шести жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Усть-Канского района; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Улаганского района; у одного жителя Чемальского района. 

С начала пандемии в регионе заразились 2946 человек. При этом выздоровели 2294. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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