От 10 и старше: "Эстафета поколений" по биатлону пройдет в Барнауле

Турнир по биатлону "Эстафета поколений" пройдет 26 сентября в биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва. В 2018 году подобные соревнования прошли в Барнауле впервые в биатлонной истории России. В эстафете принимают участие спортсмены от 10 до 70 лет из регионов Сибири и городов края. В этом году она посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Как пояснили организаторы стартов, эстафетная гонка традиционно включает шесть этапов с огневыми рубежами: на первых – спортсмены соревнуются на кроссовой дистанции, на последних – на лыжероллерах. Эстафета передается от младших к старшим участникам.

"Эстафета поколений" – хорошая традиция, которую мы стараемся укрепить на протяжении нескольких лет. Многие ветераны – известные спортсмены. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов в юношеском возрасте. Знают и стремятся к этим высотам. В целом уровень молодежи в последние годы в Алтайском крае вырос", – пояснил многократный чемпион России по биатлону среди ветеранов Сергей Локтев.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а также ценные призы.

В прошлом году первое место по итогам гонки заняла команда в составе Александра Костюченко, Юрия Морозова, Ивана Жданова, Ксении Яковченко. На второй строчке расположился коллектив в составе Романа Шавалиева, Алексея Тимошина, Андрея Панкратова, Марка Долгова. Бронза – у Сергея Локтева, Ивана Лыжина, Алины Хисамутдиновой, Платона Егорова.