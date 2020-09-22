Двоих рецидивистов подозревают в ограблении подростка в Барнауле

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении двух ранее судимых жителей региона. Их подозревают в грабеже с применением насилия.

"По данным следствия, в утреннее время 19 сентября 2020 года на одной из улиц города Барнаула двое мужчин, вступив в предварительный сговор, остановили 16-летнего подростка и с применением насилия открыто похитили у него имущество на сумму 14 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. По уголовному делу проводится ряд следственных действий.