Путин рассказал, на сколько проиндексируют пенсии в 2021 году

В 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%, заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Глава государства подчеркнул, что показатель вдвое превышает прогнозируемую на 2021 год инфляцию.

Согласно расчетам министерства труда и социальной защиты, средний размер пенсии составит 17,4 тысячи рублей. После последующей индексации в 2022 году российские пенсионеры будут уже получать в среднем 18,3 тысячи рублей, а в 2023-м – 19,2 тысячи рублей.

Ранее amic.ru писал, что на пенсионные выплаты в 2021 году собираются выделить 7,8 триллиона рублей. Кроме того, почти 633 млрд рублей предусмотрено на дополнительные выплаты, в том числе для пособий на погребение.