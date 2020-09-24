Путин рассказал, на сколько проиндексируют пенсии в 2021 году

В 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%, заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Глава государства подчеркнул, что показатель вдвое превышает прогнозируемую на 2021 год инфляцию.
Согласно расчетам министерства труда и социальной защиты, средний размер пенсии составит 17,4 тысячи рублей. После последующей индексации в 2022 году российские пенсионеры будут уже получать в среднем 18,3 тысячи рублей, а в 2023-м – 19,2 тысячи рублей.
Ранее amic.ru писал, что на пенсионные выплаты в 2021 году собираются выделить 7,8 триллиона рублей. Кроме того, почти 633 млрд рублей предусмотрено на дополнительные выплаты, в том числе для пособий на погребение.
Комментарии
выплаты, в том числе для пособий на погребение.
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Большинство пенсионеров, которые получают десять - одиннадцать тысяч не отчаивайтесь, получите на погребенье.
Всё просто. Все недовольные могут быть свободны.
Простые и эффективные действия, для раскручивания инфляции.
спасибо, отец родной, ни в чем не отказываем себе, счастливы и довольны
поимели с каждого недопенсионера по 800 тыс. рублей, лишили 5-и лет пенсионной жизни, теперь дожившим до пенсии можно и по 6,3% с барского плеча накинуть
и это при повышении цены проезда в общественном транспорте в г. Барнаул на 13%
так победимЪ
"Президент уточнил, что прибавка будет в полтора раза выше ожидаемой инфляции"
А он не уточнил, насколько инфляция будет выше "ожидаемой инфляции"?