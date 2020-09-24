Власти Алтайском края ужесточат контроль за строительством школ и детсадов

Заместители председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко и Александр Климин провели рабочее совещание по вопросу проектирования и строительства школ и детских садов, сообщает пресс-служба администрации региона. Во время совещания власти обсудили ход строительства объектов, возводимых в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография".

Так, Климин отметил, что на строительство школ и детсадов уходит в среднем около двух лет, при этом существенную часть времени отнимают проектные работы. Он обратил внимание на необходимость разработки резервных проектов новых учреждений образования.

"Большая проблема не только Алтайского края, но и всей строительной отрасли Российской Федерации — это очень слабые проектные организации. Проекты до 4-5 месяцев проходят госэкспертизу, потому что они очень сырые, приходится их в рамках экспертизы переделывать и корректировать. Нам сегодня — первое и самое главное — надо решать вопрос по разработке новых проектов строительства детских садов и школ", — сказал Климин.

Степаненко, в свою очередь, акцентировал внимание на необходимости жестко контролировать все этапы строительства. Он отметил, что у жителей региона есть ожидания в отношении озвученных планов и порой в адрес губернатора приходят вопросы, когда те или иные объекты введут в строй.

"Где-то есть задержки строительства, которые имеют объективный характер, а где-то, возможно, ситуация требует дополнительного контроля за работой подрядных организаций", — отметил он.

Он добавил, что оперативные совещания по контролю за строительством объектов в рамках реализации нацпроектов станут регулярными. Их планируют также проводить в выездном формате на строящихся объектах, чтобы оценить и откорректировать ход работ.