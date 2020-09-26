О поражении легких могут свидетельствовать сразу несколько симптомов, рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясов в интервью радио "Говорит Москва".

По словам эксперта, особую настороженность в этом случае должны вызывать кашель, одышка, выделение мокроты и повышенная температура. При этом человек с хронической одышкой при заболевании легких сразу чувствует ухудшение своего самочувствия, отмечает специалист.

"Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу. У него резко возникнет дыхательная недостаточность, и это будет остро очень. Он первый и побежит к врачу", – сказал специалист.

Пурясов также предостерег от игнорирования первых симптомов и рекомендовал сразу же обращаться за медицинской помощью.

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