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Новости

Число заболевших коронавирусом резко выросло в России

, ИА "Амител"
Количество летальных случаев в стране превысило 20 тысяч
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в России зафиксировали 7 212 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19. Сутками ранее число новых заболевших составляло 6 595.

Больше всего зараженных выявили в Москве (+1560 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+224) и Московской области (+208). Алтайский край (+80) на 25 сентября занимает 24-е место по суточному приросту больных.

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в России составляет 1 136 048. Выздоровели из этого числа 934 146 человек, 4317 из которых – за последние сутки.

Умерло еще 108 пациентов с коронавирусом. За весь период эпидемии в стране скончались 20 056 человек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.09.2020 15:28
CALIBR

Не было , не было и вдруг - опять. (с) . В стране с передовой медициной ...

25.09.2020 15:36
Alex1976

да еще с 2мя вакцинами и 2мя видами таблетосов, а на подходе еще и 3я вакцина.

25.09.2020 15:44
- гость -

как неожиданно-то

25.09.2020 15:50
- гость -

Посмотрите,либерасты,статистику по ковиду в мире.Кто впереди планеты всей )Какие "цивилизованные"страны шагают впереди.

25.09.2020 16:04
CALIBR

Дорогие друзья! От души поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником святой Пасхи. ... И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение.
+++++++++++++++
Альтернативно одарённым хомячкам пристало бы в рот Президенту заглядывать, ан - нет, во всё плохом и отвратительном ссылаются на Запад,типа цели, до которой Россия ещё не дотянула.
Пятая колонна на марше, называется...

25.09.2020 16:07
- гость -

25.09.2020 15:28
CALIBR

Каша в голове?
Про передовую медицину больше всех кричали Европа и США. Ретинги составляли, где они на первых местах, а Россия на последних.
В сентябре Европа уже побила свои же рекорды по заболеваемости ковидом.

25.09.2020 16:14
CALIBR

25.09.2020 16:07
- гость -
++++++++++++++
Я тебе не кашу в голову впихиваю, а конкретное выступление Путина В.В. от 19 апреля 2020 года.
Вякнешь против - попадёшь под статью о неуважении к высшему должностному лицу- минимум или станешь экстремистом - максимум.
Выбирай, кастрюля бестолковая.

25.09.2020 16:22
- гость -

25.09.2020 16:14
CALIBR

Пьяный? Мое ответ на другое сообщение.

25.09.2020 16:26
- гость -

У знакомых в торговой организации с конца весны по нынешнее время более половины людей уже переболели с потерей обоняния. Несколько человек сейчас болеет. Слава Богу, все легко, без госпитализации. Таким образом, уже выздоровели или болеют сейчас порядка 80% штата той организации; неизвестно, болели бессимптомно, или еще нет - не более чем 20% сотрудников.

Но по статистике Алтайского края, зараженных выявлено менее 1% от населения.
Смешно!

25.09.2020 16:32
- гость -

То что в одной организации столько переболело ещё не значит, что в других также. Но однозначно не 1%. Распространение остановится, когда переболеют 50-70% населения

25.09.2020 16:36
CALIBR

25.09.2020 16:22
- гость -
+++++++++++++
Очень даже трезвый, термин "пьяный" мне не знаком. Поделись информацией о проблеме российского мужика, как делишься о проблемах Запада.

25.09.2020 16:40
CALIBR

Но по статистике Алтайского края, зараженных выявлено менее 1% от населения.
Смешно!
++++++++++++
Вчера супругу знакомого выписали из стационара Шинников недолеченной - больница якобы готовится под Ковидников. Пролежала пять дней и на амбулаторно домой...

25.09.2020 16:50
- гость -

25.09.2020 16:07
- гость -

Возможно у них плотность населения выше нет?

25.09.2020 17:03
- гость -

25.09.2020 16:50
- гость -

Дистанции менее 2-х метров? (2 метра рекомендует ВОЗ для защиты от инфекции)

25.09.2020 17:30
- гость -

Короче, и болеем за свой счёт. Нафига финансово поддерживать население в условиях сдавшегося малого и среднего бизнеса, нафига лечить.. само переболеет. А потом напишут, что у нас передовая медицина, которая очень успешно победила ковид. Вы это, или хватить всякие дистанционки с ограничениями вводить, или платите и лечите. Определитесь уже.

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