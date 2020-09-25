Число заболевших коронавирусом резко выросло в России

За минувшие сутки в России зафиксировали 7 212 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19. Сутками ранее число новых заболевших составляло 6 595.
Больше всего зараженных выявили в Москве (+1560 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+224) и Московской области (+208). Алтайский край (+80) на 25 сентября занимает 24-е место по суточному приросту больных.
Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в России составляет 1 136 048. Выздоровели из этого числа 934 146 человек, 4317 из которых – за последние сутки.
Умерло еще 108 пациентов с коронавирусом. За весь период эпидемии в стране скончались 20 056 человек.
Комментарии
Не было , не было и вдруг - опять. (с) . В стране с передовой медициной ...
да еще с 2мя вакцинами и 2мя видами таблетосов, а на подходе еще и 3я вакцина.
как неожиданно-то
Посмотрите,либерасты,статистику по ковиду в мире.Кто впереди планеты всей )Какие "цивилизованные"страны шагают впереди.
Дорогие друзья! От души поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником святой Пасхи. ... И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение.
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Альтернативно одарённым хомячкам пристало бы в рот Президенту заглядывать, ан - нет, во всё плохом и отвратительном ссылаются на Запад,типа цели, до которой Россия ещё не дотянула.
Пятая колонна на марше, называется...
25.09.2020 15:28
CALIBR
Каша в голове?
Про передовую медицину больше всех кричали Европа и США. Ретинги составляли, где они на первых местах, а Россия на последних.
В сентябре Европа уже побила свои же рекорды по заболеваемости ковидом.
25.09.2020 16:07
- гость -
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Я тебе не кашу в голову впихиваю, а конкретное выступление Путина В.В. от 19 апреля 2020 года.
Вякнешь против - попадёшь под статью о неуважении к высшему должностному лицу- минимум или станешь экстремистом - максимум.
Выбирай, кастрюля бестолковая.
25.09.2020 16:14
CALIBR
Пьяный? Мое ответ на другое сообщение.
У знакомых в торговой организации с конца весны по нынешнее время более половины людей уже переболели с потерей обоняния. Несколько человек сейчас болеет. Слава Богу, все легко, без госпитализации. Таким образом, уже выздоровели или болеют сейчас порядка 80% штата той организации; неизвестно, болели бессимптомно, или еще нет - не более чем 20% сотрудников.
Но по статистике Алтайского края, зараженных выявлено менее 1% от населения.
Смешно!
То что в одной организации столько переболело ещё не значит, что в других также. Но однозначно не 1%. Распространение остановится, когда переболеют 50-70% населения
25.09.2020 16:22
- гость -
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Очень даже трезвый, термин "пьяный" мне не знаком. Поделись информацией о проблеме российского мужика, как делишься о проблемах Запада.
Но по статистике Алтайского края, зараженных выявлено менее 1% от населения.
Смешно!
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Вчера супругу знакомого выписали из стационара Шинников недолеченной - больница якобы готовится под Ковидников. Пролежала пять дней и на амбулаторно домой...
25.09.2020 16:07
- гость -
Возможно у них плотность населения выше нет?
25.09.2020 16:50
- гость -
Дистанции менее 2-х метров? (2 метра рекомендует ВОЗ для защиты от инфекции)
Короче, и болеем за свой счёт. Нафига финансово поддерживать население в условиях сдавшегося малого и среднего бизнеса, нафига лечить.. само переболеет. А потом напишут, что у нас передовая медицина, которая очень успешно победила ковид. Вы это, или хватить всякие дистанционки с ограничениями вводить, или платите и лечите. Определитесь уже.