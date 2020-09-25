Число заболевших коронавирусом резко выросло в России

За минувшие сутки в России зафиксировали 7 212 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19. Сутками ранее число новых заболевших составляло 6 595.

Больше всего зараженных выявили в Москве (+1560 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+224) и Московской области (+208). Алтайский край (+80) на 25 сентября занимает 24-е место по суточному приросту больных.

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в России составляет 1 136 048. Выздоровели из этого числа 934 146 человек, 4317 из которых – за последние сутки.

Умерло еще 108 пациентов с коронавирусом. За весь период эпидемии в стране скончались 20 056 человек.