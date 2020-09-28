Алтайские автоинспекторы задержали пьяного мотоциклиста на угнанном байке

В Бийске инспекторы ГИБДД задержали пьяного мотоциклиста на угнанном байке, передает "Бийский рабочий".

Сотрудники ведомства остановили водителя мотоцикла, который показался им подозрительным. Выяснилось, что мужчина действительно пьян. Правоохранители изъяли транспортное средство и проверили бийчанина – оказалось, что до этого он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. Повторное нарушение стало причиной для возбуждения уголовного дела.

К тому же в ходе проверки выяснилось, что закон мужчина нарушал на угнанном мотоцикле, что стало причиной возбуждения еще одного уголовного дела.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.