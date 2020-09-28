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Новости

В Алтайском крае завоют сирены

, ИА "Амител"
Тесты приурочены ко Дню гражданской обороны
Фото: bloknotanapa.ru

Фото: bloknotanapa.ru

2 октября с 10:00 до 12:00 пройдет проверка региональной и местных систем оповещения населения, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Тест проводится в рамках общероссийских мероприятий, посвященных Дню гражданской обороны. Проверка начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и районных центрах края.

При этом прерывистое звучание электросирен в течение трех минут является сигналом оповещения ГО "Внимание всем!", который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав сирены, гражданам следует включить телеканал "Россия 1", проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на канал "Радио России".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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