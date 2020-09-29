Жители Барнаула пожаловались на плохой ремонт в одном из дворов

Жители домов по адресу 50 лет СССР, 20 и 22, оказались недовольны ремонтом придомовой территории. По мнению людей, после завершения работ их двор стал еще опаснее.
"На ул. 50 лет СССР, 20 и 22, кладут новый асфальт так, что появились ямы и большие лужи. Закатали крыльцо в асфальт – получилась горка. А зимой жители и гости будут падать и получать ушибы и переломы? Спиливают все деревья и кустарники в округе", – написал один из местных жителей в сообществе Barnaul22.
Мужчина добавил, что на все замечания, которые делали жильцы дома, "просто отмахнулись рукой", и спросил, куда можно обратиться, для того чтобы решить возникшую проблему.
Комментарии
Мужчина добавил, что на все замечания, которые делали жильцы дома,
кому делали замечания то?
отвратный текст данной новости
Откатармянстройтрест он такой...
Спили деревья, кустарники? Сейчас осень, высаживайте новые.