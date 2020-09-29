Жители Барнаула пожаловались на плохой ремонт в одном из дворов

Жители домов по адресу 50 лет СССР, 20 и 22, оказались недовольны ремонтом придомовой территории. По мнению людей, после завершения работ их двор стал еще опаснее.

"На ул. 50 лет СССР, 20 и 22, кладут новый асфальт так, что появились ямы и большие лужи. Закатали крыльцо в асфальт – получилась горка. А зимой жители и гости будут падать и получать ушибы и переломы? Спиливают все деревья и кустарники в округе", – написал один из местных жителей в сообществе Barnaul22.

Мужчина добавил, что на все замечания, которые делали жильцы дома, "просто отмахнулись рукой", и спросил, куда можно обратиться, для того чтобы решить возникшую проблему.