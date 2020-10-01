В мессенджере Telegram появились комментарии

Мессенджер Telegram выпустил масштабное обновление, благодаря которому появилась возможность комментировать записи в каналах, сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

Комментарии будут доступны каналам, к которым привязан чат для обсуждения. Все комментарии будут храниться в этих чатах, а перейти к ним можно через специальную вкладку под каждым постом.

Отметим, что комментировать записи в Telegram можно было и ранее, однако эта функция не была встроенной и пользователям приходилось пользоваться сторонними решениями – например, специальными ботами.

Получил мессенджер и другие нововведения. Так, поиск контента стал проще и теперь фильтруется по типу вложений: медиа, ссылки, файлы, чаты и голосовые сообщения. Также в поисковом запросе можно указать и конкретную дату.

Помимо этого, администраторы групповых чатов смогут стать анонимными. Их профили скроются из списка участников, а сообщения в обсуждениях они смогут оставлять от имени группы.