Навальный убежден, что за его отравлением стоит Путин

Политик Алексей Навальный, который ранее вышел из комы после предполагаемого отравления, заявил, что за этим преступлением стоит президент РФ Владимир Путин, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления", – заявил оппозиционер.

В беседе с журналистами Навальный также пообещал вернуться в Россию. "Моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" – заявил он.

Полный текст интервью издание опубликует 2 октября.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального.