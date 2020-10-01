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Новости

Навальный убежден, что за его отравлением стоит Путин

, ИА "Амител"
Политик заявил, что у него нет других версий
Фото: Алексей Навальный / Instagram

Фото: Алексей Навальный / Instagram

Политик Алексей Навальный, который ранее вышел из комы после предполагаемого отравления, заявил, что за этим преступлением стоит президент РФ Владимир Путин, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления", – заявил оппозиционер.

В беседе с журналистами Навальный также пообещал вернуться в Россию. "Моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" – заявил он.

Полный текст интервью издание опубликует 2 октября.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

1.10.2020 13:34
- гость -

Вроде Кадыров проболтался, что причастен.

1.10.2020 13:35
- гость -

Клоун мутант, переживший новичок
Липовый коньячок (с таблеточками) теперь клянут под новичок.

1.10.2020 13:35
Как то так

Навальный поблагодарил берлинского врача Кай-Уве Эккардт за "невероятную работу".
Примечательно, что Кай-Уве Эккардт специализируется по диабету и трансплантации почек. Интересно, как он тогда лечил Навального от "отравления" если это даже не его медицинская сфера. Хотя бы для правдивости спектакля поблагодарил спеца по отравлениям.
Есть всё-таки обоснованное подозрение, что у Навального обычная гипогликемическая кома, на фоне сбоя работы надпочечников. В таких случаях проявляются все признаки диабета.
Спровоцированно каким-то отравлением или просто бухлом и кортикостероидами, надо разбираться, но тут точно не "Новичок", "следы" которого и бутылочка появились только после транспортировки в Германию.

1.10.2020 13:38
- гость -

Ряды ивропейских гуайдо пополнились еще одним одиотом.
Леша как оно в одном ряду с амебой тихановской?

1.10.2020 13:40
- гость -

Да нужен он путину как телеге седьмое колесо

1.10.2020 13:41
- гость -

Какой позор - президент РФ Владимир Путин подозревается в попытке убийства политика, который раскрывает преступные схемы обогащения и воровства чиновников. Казалось такого гражданина нужно награждать за то, что он делает работу силовиков, но его пытаются запугать, покалечить, убить...

1.10.2020 13:42
- гость -


1.10.2020 13:40
- гость -

Конечно не нужен, поэтому такая реакция на расследования Навального!

1.10.2020 13:43
АБОРИГЕН

Перепись идиотов в комментариях прошу считать открытой.
А если серьёзно то выводы тут простые. Либо Алексея отравили по указке Путина, либо Путин совершенно не контролирует оборот боевых ОВ на территории страны и инициативы своих холуёв. В обоих случаях это подтверждение недееспособности Путина.

1.10.2020 13:44
Гость

бы отравлением збивает эфир и отвлекает народ от от реальности - оптимизированной медицины, изъяны которой обнажились язвами в услових пандемии, народ обречен на смерть. Об этом Навальный не хочет заявить и ткнуть пальцем в виноватых.

1.10.2020 13:48
- гость -

13:44
Гость
изъяны которой обнажились язвами в услових пандемии, народ обречен на смерть. Об этом Навальный не хочет заявить и ткнуть пальцем в виноватых.
----------
Бегите скорее таблеточки кушать.

1.10.2020 13:53
- гость -

1.10.2020 13:43
АБОРИГЕН
Ты что как маленький? Если захотели бы убрать человека, то есть 1001 способ как сделать это не оставляя никаких следов, тем более следов яда примелькавшегося во всех западных СМИ. Никто не отрицает, что Навальный является некоторым геморроем для Путина, но не столько значимым, чтобы зная предсказуемую реакцию запада, с ним связываться, да ещё так грубо.

1.10.2020 13:54
- гость -

1.10.2020 13:40
Да нужен он путину как телеге седьмое колесо
---------
Почему в Омской больнице было так много силовиков и они указывали, что говорить врачам.

1.10.2020 13:55
- гость -

1.10.2020 13:42
- гость -
Детки, когда закончити школу, возможно, поумнеете и поймёте, что никакой навальеный никаких "расследований" просто провести не может. А если он просто сливной бачок для компромата, будь то от конкурентов, будь то от западных спецслужб, то и отношение к нему соответствующее. И "политик" он только в ваших глазах, а так - сантехническое изделие.

1.10.2020 13:59
- гость -

13:55
- гость -
А если он просто сливной бачок для компромата, будь то от конкурентов,
---
Московский прокурор с гостиницами в Европе, кому конкурент?

1.10.2020 14:00
АБОРИГЕН

1.10.2020 13:53
- гость -
Ты действительно дитё неразумное, раз так думаешь о советской российской власти в лице Путина.

1.10.2020 14:00
- гость -

13:53
- гость -
Если захотели бы убрать человека, то есть 1001 способ как сделать это не оставляя никаких следов, тем более следов яда примелькавшегося во всех западных СМИ.
-----
Например, как кого? Кого убирали без следов?

1.10.2020 14:01
- гость -

1.10.2020 13:43
АБОРИГЕН

Вы наверно самый крутой чел в России, даже нашему Следственному комитету не предоставили документальные доказательства отравления, а вам ДА.... только уважение вызывают такие люди как АБОРИГЕН!

1.10.2020 14:05
- гость -

1.10.2020 14:01
- гость -

Да по аватарке видно, что он лично с Меркель знаком, так что Абориген в теме)))

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