Володин высказался об обвинениях Навального в адрес Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление Алексея Навального, который в беседе с немецкими журналистами обвинил президента России Владимира Путина в своем отравлении.

"Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все: от пилотов и врачей до президента", – цитирует парламентария пресс-служба ГД.

Спикер добавил, что делать подобные заявления может только непорядочный человек. Он также назвал совершенно очевидным то, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального.