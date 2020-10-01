Володин высказался об обвинениях Навального в адрес Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление Алексея Навального, который в беседе с немецкими журналистами обвинил президента России Владимира Путина в своем отравлении.
"Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все: от пилотов и врачей до президента", – цитирует парламентария пресс-служба ГД.
Спикер добавил, что делать подобные заявления может только непорядочный человек. Он также назвал совершенно очевидным то, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального.
Комментарии
эм....а как президент то помог? что то ни где не рассказывал ни кто ))) Просто тем, что он есть? )
Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь.
Интересно какими именно действиями Путин спас ему жизнь?
Оооо, ну то что говорит этот гражданин с низкой социальной ответственностью вообще не должно волновать нормальных людей. Вся эта путинская дивизия клоунов пойдёт под суд рано или поздно.
А что,Навальный уже не в коме?
слава майонез такой смелый
удобную позицию занимает жулье, все на запад списывать, 5-ая колона и тд и тп.
но адекватные люди же понимают настоящую причину почему Володин затаил обиду на Навального, кто не знает рекомендую посмотреть расследование ФБК. У Володина оказывается мать 83 года владеет недвижимостью стоимостью не один миллион $
1.10.2020 17:07
гость
Ну а что вы хотели. В сверхдержаве пенсионеры должны быть богатыми. Пока получается не у всех. Но постепенно останутся только богатые пенсионеры. Тут есть два пути решения проблемы, сократить численность бедных пенсионеров или увеличить численность богатых.
Я довитая страна
Вообще, при закрытых границах, и его подписке о невыезде, его перевезли в Германию. По чьему распоряжению? А могли сослаться на карантин и не пустить.
А это не тот Володин который гей?
Володин: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Помним-помним эту его ахинею. Ждать от этого подлизы чего то разумного, причем, по любому поводу не приходится
Жизнь Навальному спасли обычные граждане РФ:пилоты самолёта и бригада "Скорой помощи"...
Сначала 2-е суток не позволял его вылет, а затем, после "чистых анализов" московской лаборатории, разрешил?
Поговаривают , что володин заднеприводный
Если были ещё какие то надежды, что Навальный приличный человек, то после его "отравления" стало абсолютно ясно чья это пешка.
Навального в президенты!!!
1.10.2020 17:28
- гость -
Вообще, при закрытых границах, и его подписке о невыезде, его перевезли в Германию. По чьему распоряжению? А могли сослаться на карантин и не пустить.
+++++++++++
Володин не авторитет ? Дублирую Володина : Путин.
Сначала не пускали , но после звонка , Меркель,Макрона,президента Финляндии и осободоверительного разговора с Председателем Европарламента ( по его просьбе),очевидно, попал в клинч.
Да и двое суток как бы предполагали, что признаков наличия компонентов Новичка не останется , по крайней мере ,наши анализаторы не показали.Отпустили, без медкарты...
Правда, после обнародования результатов экспертиз забугорных , уволился Директор Склифа , главный судмедэксперт Ковалёв, который консультировал и в чьих лабораториях делались анализы российские.
Эксперты не обнаружили на личных вещах блогера Алексея Навального никаких опасных веществ. Об этом заявили в правоохранительных органах РФ.Дело ясное, во время следственных действий, САМОЕ ГЛАВНОЕ не выйти на самих себя.
ой как горит ()()па, бункерфюрера
он ему как заноза в одном месте!
1.10.2020 17:43
CALIBR
Который год бренчишь,бренчишь-а революции всё нет.
Хотел уже поверить Володину. Но внутренний голос брезгливо сказал: не верь ему. Уж лучше Навальному верить, чем кому- попало.
Ну кто то разрешил его в Германию отправить, хотя был формальный повод запретить.
С российским оппозиционером Алексеем Навальным работают специалисты ЦРУ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ему уже не первый раз «дают разные инструкции».
Ранее Алексей Навальный заявил в интервью Der Spiegel, что, по его мнению, за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал его подлецом и заявил, что господин Путин спас ему жизнь. При этом он обвинил оппозиционера в работе на западные спецслужбы.
1.10.20 "Ъ"
+++++++++++++++
Лидия Аркадьевна - реинкарнация. ))
1.10.2020 17:51
Гость
Который год бренчишь,бренчишь-а революции всё нет.
+++++++++++++
Вам нужна революция ? Мне - нет.
Умные люди уже давно недоумевали, с какой целью Путин возится с навальным?ЦРУ и МИ-6 ещё немного его покрутят и выкинут как использованный презерватив.А что с ним дальше делать?Президента навальный облаял,премьера облаял,главного следователя облаял,главного прокурора страны облаял,главу избиркома облаял,всю партию власти целиком тоже облаял,олигархов(кого надо ) тоже облаял,ведущих государственных каналов облаял,главу госкомпании,которая ведёт работу на рубеж и за рубежом тоже облаял,даже Настю Рыбку и ту облаял "политик намбер уан"
Начало подгорать у "патриотов", и бежать-то особо некуда: в Китай и в Венесуэллу или Сирию особого желания валить видимо нет...
1.10.2020 18:31
- гость -
Кристально-чистых людей, понимаешь, обижат, подлец такой
А вот после этого заявления Навального будет ли возбуждено уголовное дело по оскорблению чести и достоинства Президента РФ?! Если не будет - то это ещё одно подтверждение правоты Навального!
В развитых странах такой "обижатель" уже в начале своего пути рыбку кормил в темзе,тибре,дуэро,рейне,сене или гудзоне.И никакой вони бы не было.Как раз Путин и взял навального под "опёку" с какого-то рожна.Бзик был у царя.
1.10.2020 18:43
Ты прям капитан-очевидность. Зачем Путину пиарить западного агента?
Воспользовавшись этим бзиком западные спецслужбы его но носу-то и хлопнули )
Завидуете что Леха всю Америку, Европу объехал и нанары не попал.
В России сам Путин лёху от нар отмазал в своё время.
"Навальнята" прям писаются от радости, что их кумир снова может кудахтать))
1.10.2020 18:45
- гость -
Хороша опека - зеленка, кислота, суд, расправа над родственниками, лишение собственности, новичок...
1.10.2020 18:47
- гость -
Хочешь сказать что без указания Путина в РФ уголовные дела не открывают?! Не много ли чести для "неизвестного блогера"?!
А вот и опровержение слов Володина: " В Кремле не подтвердили заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, что спасением Алексея Навального занимался президент Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы»".
Местной шпане ещё не довели похоже...
Есть хорошая басня с нехорошими словам. "В лесу случились именины! На них был заяц приглашён. Ужравшись в стельку, Он залез на стол и начал бунтовать..." вот оно и есть: ваш навальный что заяц во хмелю ))
Песков иногда пургу несёт, а чистое и наивное эхо мацы ему внимает,открыв рот