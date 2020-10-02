Конкурс amic.ru. Голосуем за любимого учителя

Девять рассказов о прекрасных педагогах Алтайского края прислали читатели amic.ru на конкурс "Мой любимый учитель". Приятно, что писали нам и дети, и взрослые. Вдвойне радостно, что в конкурсе участвуют не только педагоги городских школ, но и сельских. И пусть победителей нашего конкурса будет всего трое, мы уверены, что каждый из учителей достоин низкого поклона и горячей благодарности от своих учеников за такой непростой и важный труд. А мы начинаем голосование.

С пятницы, 2 октября, до 9:00 5 октября вы можете выбрать понравившуюся вам историю и проголосовать за нее (проголосовать можно один раз с одного IP-адреса). Имена победителей конкурса мы назовем в День учителя – 5 октября. Напомним, три педагога, рассказы о которых наберут наибольшее количество голосов, получат планшеты и букеты цветов от партнеров нашего конкурса – группы компаний "Алгоритм" и компании "Соцветие". Итак, голосуем!