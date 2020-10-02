Белоруссия вводит ответные санкции против Европейского союза

Власти Белоруссии подготовили собственный санкционный список в ответ на санкции, которые ввел Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.
"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать", – говорится в сообщении МИД Белоруссии.
В ведомстве отметили, что в случае усиления санкций Белоруссия может выйти из совместных программ и проектов. Также в министерстве отметили, что на действия Евросоюза будут отвечать адекватно.
Комментарии
Тяжело будет всему санкционному списку нецивилизованной Европы, ох тяжело - Батька слов на ветер не бросает.
Как-то собрались гейропейцы поговорить насчёт минских соглашений.Российская сторона заявила:"К сожалению,ничего не получится-Суриков разбирается в этом вопросе,а он как раз в вашем санкционном списке."А гейропейцы:"Ой,извянитя-извиянитя,промашка вышла.Мы его вычёркиваем из этого списка" )
Ну фсе не видать нам теперь белорусских морепродуктов, хамонов и всяких сырных фкусностей и т.д.))
Тяжело будет всему санкционному списку нецивилизованной Европы, ох тяжело - Батька слов на ветер не бросает.
Кран картофелепровода перекроет и хана Евросоюзу...
Ждём радиоперехват двух европейцев из тайного санкционного списка от Батьки, со стенаниями и проклятиями в адрес своих правительств.