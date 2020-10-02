Белоруссия вводит ответные санкции против Европейского союза

Власти Белоруссии подготовили собственный санкционный список в ответ на санкции, которые ввел Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать", – говорится в сообщении МИД Белоруссии.

В ведомстве отметили, что в случае усиления санкций Белоруссия может выйти из совместных программ и проектов. Также в министерстве отметили, что на действия Евросоюза будут отвечать адекватно.