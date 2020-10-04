Американский писатель и сценарист Джордж Мартин, автор "Песни Льда и Пламени", по мотивам которой снят сериал "Игра престолов", назвал свой самый нелюбимый момент в экранизации.

"Там мы действительно сильно "проседали" по части бюджета, и это моя самая нелюбимая сцена всего сериала за все сезоны: где король Роберт охотится. Четыре парня идут пешком с копьями и препираются. Но я знаю, что такое королевская охота – это сотня людей, шатры, собаки, егеря. Рога трубят – вот так короли охотятся! То есть он нипочем не бродил бы вот так между деревьев с копьем в компании трех типов, надеясь наткнуться на кабана. Но на тот момент мы еще не могли позволить себе шатры, лошадей и собак", – написал Мартин.

По мнению писателя, в сериале полно отличных сцен, но есть и явные провалы, пишет "РГ".