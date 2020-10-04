Житель Бийска украл почти всю бытовую технику из дома собственной матери

32-летняя жительница села Первомайское обратилась в полицию и рассказала, что купила дом в поселке Сорокино, в котором на данный момент проживает ее мать. Однажды женщина уехала по делам, а когда вернулась, увидела, что из дома пропала почти вся бытовая техника.

Вернувшись, она не обнаружила дома телевизора, микроволновой печи, стиральной машины и холодильника. Нанесенный ущерб она оценила почти в 40 тысяч рублей.

В ходе опроса соседей полицейские установили, что пока хозяйки не было, в квартире побывал ее сын. По словам очевидцев, мужчина выносил из дома бытовую технику. Правоохранители задержали 45-летнего ранее судимого подозреваемого.

Он рассказал, что в дом попал при помощи дубликата ключей. Украденное имущество изъято.