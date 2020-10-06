В Алтайском крае осудят беспечную мать, по вине которой утонул четырехлетний ребенок

39-летнюю жительницу Бийского района будут судить по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему четырехлетнему сыну.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел в вечернее время в июле 2020 года в одном из сел муниципалитета на берегу реки Бии. Тогда женщина, находясь в нетрезвом состоянии, оставила малыша в непосредственной близости от реки без присмотра, а сама ушла купаться.

В результате мальчик зашел в воду и утонул. Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" направлено в суд.