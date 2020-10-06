Цены на вторичное жилье в России опустились до пятилетнего минимума

По итогам третьего квартала 2020 года стоимость вторичного жилья в России в долларовом выражении обновила пятилетний минимум. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на исследование ЦИАН.

В рублевом выражении средняя цена за квадратный метр на "вторичке" с 2016 года увеличилась на 4%, считают аналитики, а вот в долларах она снизилась на 11,5%.

В ЦИАН отметили, что стоимость недвижимости на вторичном рынке стагнирует: за третий квартал ценник в рублях снизился на 0,2%, до 76,7 тысячи рублей за квадратный метр.

По информации аналитиков, среднестатистическая квартира на вторичном рынке продается примерно в течение 56 дней.