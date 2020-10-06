Цены на вторичное жилье в России опустились до пятилетнего минимума

По итогам третьего квартала 2020 года стоимость вторичного жилья в России в долларовом выражении обновила пятилетний минимум. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на исследование ЦИАН.
В рублевом выражении средняя цена за квадратный метр на "вторичке" с 2016 года увеличилась на 4%, считают аналитики, а вот в долларах она снизилась на 11,5%.
В ЦИАН отметили, что стоимость недвижимости на вторичном рынке стагнирует: за третий квартал ценник в рублях снизился на 0,2%, до 76,7 тысячи рублей за квадратный метр.
По информации аналитиков, среднестатистическая квартира на вторичном рынке продается примерно в течение 56 дней.
Комментарии
Пусть уже определятся, наконец. Одни и те же сначала продавцам говорят, что ничего не продается и снижайте цены. Тут же покупателям говорят, что жилья катастрофически не хватает и что нужно брать сейчас пока есть даже по такой завышенной цене. За такое манипулирование рынком в других странах можно не только лицензию, но и свободу потерять.
может это просто рубль обновил свой минимум ?