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Сила света: как победить рак и предраковые состояния, омолодить женскую интимную зону

, ИА "Амител"
Эксперт рассказала правду о лазере в гинекологии
Татьяна Владимировна Веретельникова, акушер-гинеколог высшей категории, хирург 'Клиники Пасман'

Татьяна Владимировна Веретельникова, акушер-гинеколог высшей категории, хирург "Клиники Пасман"

Еще недавно онкологические заболевания женской репродуктивной системы звучали для многих пациенток как приговор. Сегодня рак шейки матки на ранней стадии, а также предшествующие ему состояния – эрозию и дисплазию – можно вылечить, не прибегая к операции и широко распространенным прижиганиям, с помощью фотодинамической терапии.

О том, какие возможности появились у пациенток с заболеваниями шейки матки, матки, яичников, вульвы (наружных половых органов), а также у женщин, желающих сохранить здоровье, красоту и молодость интимной зоны, рассказала акушер-гинеколог высшей категории, хирург "Клиники Пасман" Татьяна Веретельникова.

"Фотодинамическая терапия (ФДТ) в гинекологии сегодня используется все более широко и в России, и во всем мире. Это прогрессивный способ лечения различных заболеваний с применением лазерных технологий. Он основан на взаимодействии молекул препарата-фотосенсибилизатора с энергией лазерного излучения", – рассказала Татьяна Веретельникова.

Фотосенсибилизатор накапливается в пораженных клетках и делает их чувствительными к воздействию света. Здоровые клетки при этом воздействию не подвергаются. Так, ФДТ позволяет разрушать лазером пораженные участки, не причиняя вреда здоровым тканям: без разрезов, травм, токсичного влияния, опасности кровотечения и практически без боли.

"С помощью ФДТ мы помогаем при проблемах тонкого эндометрия, успешно лечим хронический эндометрит, эндометриоз, патологии вульвы, вирусную инфекцию (ВПЧ, вирус герпеса, вирус Эпштейна-Барр и другие)", – говорит Татьяна Веретельникова.

Фотодинамическая терапия используется при проблемах шейки матки: эктопии, эрозии, дисплазии I, II и III степени, лейкоплакии, предраковых и раковых заболеваниях.

Борьба за жизнь и качество жизни

Татьяна Веретельникова рассказала, что при онкологии эндометрия можно убрать лимфоузлы, выполнить ФДТ всей брюшной полости. Такая процедура может спасти женщину от химиотерапии и лучевой терапии.

Еще можно внутривенно выполнить лазерное облучение крови и закрепить этот эффект, устранив все "плохие" клетки, гуляющие по сосудистому и лимфатическому руслу. Это очень хорошая профилактика рецидива и альтернатива химической и лучевой терапии. 

"Кроме того, с помощью ФДТ мы убираем метастазы в случае распространившегося заболевания. Да, это паллиативная операция, мы не излечиваем пациента, но помогаем существенно и надолго облегчить его жизнь, убирая кисты в животе, например, при раке яичников. Такие операции выполняются лапароскопически (без разрезов), под увеличением в 30 раз – мы видим метастаз и прицельно его убиваем. Он уже не вернется и не метастазируется. Мы всех таких пациенток рассматриваем на консилиуме с профессорами и приходим к решению, чем можем помочь и каким образом", – рассказывает Татьяна Веретельникова.

Красота, молодость, комфорт

Эксперт также отметила, что в последние годы проблемы вульвы (наружных половых органов) прогрессируют. Ситуация осложняется тем, что большая часть гинекологов на них не обращают внимания, а многие женщины стесняются о них говорить с доктором или считают, что это нормально, по принципу "наверное, у всех так".

"Нет, не надо думать, что это нормально. Если что-то беспокоит, идите к врачу. Если у вас какие-то образования, побеление, сухость, зуд, трещины, жжение на наружных половых органах, беспокоит их внешний вид – это повод как можно скорее обратиться к гинекологу и не стесняться, не дожидаться, когда эти проблемы станут еще более невыносимыми", – утверждает Татьяна Веретельникова.

Доктор рассказала, что сегодня успешно лечится даже такое серьезное заболевание, как склерозирующий лихен вульвы, лейкоплакия вульвы, когда у пациенток из-за снижения уровня эстрогенов половые органы начинают изменяться дистрофически – образуется плотная белая ткань, становится невозможной половая жизнь и на первых этапах появляется нестерпимый зуд, который не дает им нормально жить.

"Есть множество способов интимного омоложения и интимной пластики. Печально, что многие женщины даже не допускают, что с этими проблемами можно обратиться к врачу и что-то сделать. Милые женщины, если у вас есть деликатные проблемы, сложности в интимной сфере, не миритесь с этим, спросите доктора, можно ли это исправить. Медицина не стоит на месте, и то, что было нормой для наших бабушек и мам, сегодня легко и довольно быстро решается", – говорит Татьяна Веретельникова.

За высокотехнологичными медицинскими услугами и помощью высококлассных специалистов в области гинекологии, урологии, онкологии, пластической хирургии и стоматологии в "Клинику Пасман" едут пациенты со всей России. Особенно из удаленных регионов Сибири, Дальнего Востока и Севера, где уровень медицинских услуг нередко оставляет желать лучшего. А также из центральной части России, Москвы и Санкт-Петербурга, где медицинские услуги такого уровня стоят гораздо дороже. 

Именно поэтому специально для иногородних пациентов в "Клинике Пасман" есть бесплатные предварительные Skype-консультации. Записаться на очную или дистанционную консультацию к доктору Веретельниковой можно по телефону: +7 (383) 284-30-53 с 8:00 до 20:00 (нск) или по номеру персонального менеджера: +7 923 241-71-47 с 9:00 до 18:00 (нск). Она согласует удобное для вас время и дату консультации.

"Клиника Пасман":
г. Новосибирск,
ул. Карамзина, 92
тел+7 (383) 284-30-53
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Автор:
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