Низкий голос у мужчин сильнее привлекает женщин, и его обладатели более склонны к изменам. К такому выводу пришли ученые из Юго-Западного Университета Китая, пишет Naked Science.

Авторы исследования записали голоса 88 мужчин и 128 женщин в возрасте от 18 до 24 лет и затем спросили их об отношении к изменам. Факт, что женщин больше привлекают мужчины с низким голосом, неудивителен, поскольку у таких мужчин высокий уровень тестостерона.

Выяснилось, что испытуемые с высоким уровнем тестостерона и, как следствие, низким голосом, не испытывают угрызений совести по поводу неверности и больше изменяют своим партнерам. У женщин зависимости между тембром голоса и отношению к неверности не выявили.