Низкий голос у мужчин сильнее привлекает женщин, и его обладатели более склонны к изменам. К такому выводу пришли ученые из Юго-Западного Университета Китая, пишет Naked Science.
Авторы исследования записали голоса 88 мужчин и 128 женщин в возрасте от 18 до 24 лет и затем спросили их об отношении к изменам. Факт, что женщин больше привлекают мужчины с низким голосом, неудивителен, поскольку у таких мужчин высокий уровень тестостерона.
Выяснилось, что испытуемые с высоким уровнем тестостерона и, как следствие, низким голосом, не испытывают угрызений совести по поводу неверности и больше изменяют своим партнерам. У женщин зависимости между тембром голоса и отношению к неверности не выявили.
Комментарии
Как говорит наш вождь и учитель Навальный:надо жить по протоколу.И тогда не будет никаких измен ни в каких отелях во время командировок.
А вот недавно натыкался на статью, что на измены влияет IQ. Осталось выяснить зависимость тембра голоса от IQ)
первые изменники это фитнес-инструктора. Все из них кого знаю, жён своих бросают безбожно. Некоторые потом ползут назад.
Бгг.Бабы изменяют свои мужьям не меньше.А сколько НЕ своих детей воспитывают ничего не подозревающие якобы отцы?