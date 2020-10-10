Ревнивого барнаульца признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия

В Алтайском крае суд признал виновным 57-летнего жителя Барнаула в незаконном обороте оружия и убийстве коллеги супруги из ревности.

Ранним утром в сентябре 2019 года горожанин встретил сослуживца своей жены на территории гаражного кооператива. Между мужчинами существовала давняя неприязнь, ревнивец начал высказывать сопернику претензии, а затем выстрелил в него из ружья и ударил ножом в шею, после чего скрылся. От полученных травм пострадавший скончался.

Во время расследования правоохранители доказали причастность мужчины к незаконному приобретению и хранению огнестрельного оружия и взрывного устройства. В результате суд назначил обвиняемому девять лет колонии и штраф 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.