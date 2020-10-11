Онищенко объяснил критику жестких ограничений из-за COVID-19

Ограничительные меры из-за распространения коронавируса должны быть не жесткими, а "адекватными", заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По словам политика, сейчас о коронавирусной инфекции известно намного больше, чем весной или летом. Кроме того, появилась вакцина и врачи научились эту болезнь лечить. Поэтому для эффективной борьбы с распространением вируса нужна "золотая середина", а не повторное внедрение непродуманных жестких ограничений.

"Нам нужен равноправный договор между властью и гражданами. Мы должны вместе бороться. А мы боремся не вместе", – заявил Онищенко в беседе с "Комсомольской правдой".

Ранее Геннадий Онищенко выступил против новых ограничений из-за коронавируса. По мнению академика, воспитывать сознательность в гражданах нужно иначе – в том числе штрафами.

По последним данным, с начала пандемии в России зафиксировали 1 285 084 случаев COVID-19 и 22 454 летальных случаев.