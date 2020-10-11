Стало известно расписание ЕГЭ в 2021 году

Основной период Единого государственного экзамена и основного государственного экзамена пройдет с 24 мая по 1 июля.

Планируется, что в следующем году экзамены традиционно пройдут в три этапа. Досрочный проведут с 22 марта по 16 апреля, основной – с 24 мая по 1 июля, а дополнительный – с 3 по 17 сентября. При этом досрочный и основной периоды ЕГЭ начнутся с экзаменов по географии, химии и литературе.

Нововведением 2021 года станет разделение экзамена по информатике и ИКТ в основной период на два дня – 18 и 19 июня. Это связано с переводом экзамена в компьютерную форму.

ОГЭ для девятиклассников также планируют провести в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 14 мая, основной – с 21 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 22 сентября, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Рособрнадзор.