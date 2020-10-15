Прямо на уроке. Репетитора из Алтайского края осудят за надругательства над детьми

29-летнего жителя Рубцовска будут судить по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инциденты происходили в период с января по март 2020 года. Тогда обвиняемый, работая преподавателем репетиторского центра, прямо во время занятий совершал действия сексуального характера в отношении двух девочек восьми- и десятилетнего возраста.

В результате уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" направили в суд. Свою вину злоумышленник не признал.