Попова рассказала о высокой заболеваемости коронавирусом офисных работников

Основная масса заболевших коронавирусом в России приходится на людей в возрасте от 30 до 60 лет. Наибольшее число больных в этой категории составляют офисные работники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Основная масса заболевших – это люди от 30, 39 даже лет, до 60, в первую очередь работающее население. И среди них самый высокий удельный вес – это работники офисов и структуры госуправления", – цитирует Попову РИА Новости.

Руководитель ведомства подчеркнула, что люди еще не научились работать в условиях ограничений, поскольку достаточно долгое время трудились в дистанционном режиме. Она также допустила, что офисные помещения организованы хуже и это негативно сказывается на соблюдении санитарных норм.

Ранее стало известно, что четверть россиян хотели бы работать на "удаленке". Преимуществами таких условий стала не только экономия времени и денег, но и возможность обезопасить себя от коронавируса.