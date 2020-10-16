Минтранс опубликовал проект поправок к ПДД, которые значительно увеличат число штрафов для водителей. Об этом сообщает портал AutoNews.
В частности, в 10 раз увеличится список неисправностей автомобиля, за которые инспекторы смогут выписывать штрафы. Санкции смогут накладывать, например, за использование шин не по сезону, течь из двигателя или неполадками в системе АБС.
Поправки должны вступить в силу с 1 июня 2021 года.
Представители Национального автомобильного союза сомневаются в том, что все инспекторы ГИБДД обладают достаточной квалификацией, чтобы определить подобные нарушения на месте. Обсуждение проекта состоится в пятницу, 16 октября.
Комментарии
Инспекторы у нас теперь супермеханики, как раньше суперврачи были? Зачем тогда ТО проводить?
Даешь больше поборов! Больших и разных!
Каким образом они будут проверять течи и АБС на месте?!
Если течь ещё можно разглядеть, то как инспектор определит неисправность системы abs?
ну лампащка ABS на панели сиять должна )
Все просто - будет утверждать что есть и предлагать решить вопрос на месте. Если неуверенный - на лапу дашь чтобы отвязались, а отказываешься давать на лапу - будут пугать экспертизой, потерей времени, нервов и т.д. Если настаивать скорее всего сольются и пожелают счастливого пути.
Но даже если пойдут на принцип, и экспертизу все-таки проведут и ничего не найдут, гаишники плечами пожмут, типа "Ну а мы откуда знали, бывает" и ничего им за ваше потраченное время не будет, что бесит, конечно.
В любом случае, доверие к правоохранительным органам падает неумолимо.
мимопроходил
Прикинь а у меня на машине нет абс этой)))
так в чем тогда вопрос? ) нету ручек нет и конфетки, в смысле как может сломаться то , чего нет?
13:23
- гость -
Прикинь а у меня на машине нет абс этой)))
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Он фишку из блока выдернет и у него тоже не будет.
Вооще улет - что бы получить корки механика надо сначала 4 года учиться и сдавать кучу квалификационных требований, а гайка с образованием ПТУ может сразу на месте определить неисправность.
Шоссе Ленточный бор, движение от Кутузова в сторону Южного тракта.
Камера настроена на скорость 40 км/ч, а знак ограничения "40" временный установлен после камеры в конце моста. Сколько уже неправомерных штрафов выписано, и кто за это ответит?
16.10.2020 15:19
- гость -
Не шумите. Это бизнес
16.10.2020 15:19
- гость -
Там еще псы стоят на повороте, сегодня проезжал и долго пытался за знаком камеру увидеть
Так... То приходилось инспектору разъяснять отличие причины остановки от основания, теперь еще и автомеханику ему рассказывать! Мдааа....