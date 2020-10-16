Минтранс опубликовал проект поправок к ПДД, которые значительно увеличат число штрафов для водителей. Об этом сообщает портал AutoNews.

В частности, в 10 раз увеличится список неисправностей автомобиля, за которые инспекторы смогут выписывать штрафы. Санкции смогут накладывать, например, за использование шин не по сезону, течь из двигателя или неполадками в системе АБС.

Поправки должны вступить в силу с 1 июня 2021 года.

Представители Национального автомобильного союза сомневаются в том, что все инспекторы ГИБДД обладают достаточной квалификацией, чтобы определить подобные нарушения на месте. Обсуждение проекта состоится в пятницу, 16 октября.