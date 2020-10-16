В Алтайском крае живет 65 человек, которые отпраздновали вековой юбилей. При этом женщин намного больше, чем мужчин: 53 против 12. Об этом сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда.
Самая старшая жительница региона проживает в Алтайском районе: 27 октября она отпразднует 105-й день рождения. Самым возрастным в крае мужчинам по 102 года. Один из них живет в Заринске, другой – в Бийске.
На Барнаул приходится 15 долгожителей. Причем лишь один горожанин перешагнул столетний рубеж, остальные – женщины.
В ПФР напоминают, что всем пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, Фонд увеличивает фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в два раза. Обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда для перерасчета пенсии в этом случае не нужно, это производится автоматически.
Комментарии
А можно о долгожителях подробней? Род занятий? Местные или откуда приехали? Проживали ли ранее в местах компактного проживания долгожителей (Кавказ, Якутия). В чём секрет? Вегетарианцы? Непьющие? Есть ли гены?
В Алтайском крае живут 65 человек в возрасте старше 100 лет
Им, если что, сделают тест на ковид. А кому меньше 65, то, если что, до 65 может и не дожить
16.10.2020 11:46
- гость -
к чему такой расспрос?
На горе надо жить,где сосновый воздух и артезианская вода.
16.10.2020 11:51
- гость -
Как к чему? Пусть поделятся секретом)