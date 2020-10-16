В Алтайском крае живут 65 человек в возрасте старше 100 лет

В Алтайском крае живет 65 человек, которые отпраздновали вековой юбилей. При этом женщин намного больше, чем мужчин: 53 против 12. Об этом сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда.

Самая старшая жительница региона проживает в Алтайском районе: 27 октября она отпразднует 105-й день рождения. Самым возрастным в крае мужчинам по 102 года. Один из них живет в Заринске, другой – в Бийске.

На Барнаул приходится 15 долгожителей. Причем лишь один горожанин перешагнул столетний рубеж, остальные – женщины.

В ПФР напоминают, что всем пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, Фонд увеличивает фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в два раза. Обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда для перерасчета пенсии в этом случае не нужно, это производится автоматически.