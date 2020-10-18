В России вступили в силу новые правила получения пенсий

В соответствии с приказом Минтруда, в России с 18 октября вступили в силу новые правила получения пенсий. Теперь пенсионеры могут сменить банк, через который получают субсидию, и сохранить прежнюю дату начисления средств.
До этого момента дата выплаты могла измениться при смене финансового учреждения, что вызывало некоторые неудобства.
Как передает РИА Новости, в ведомстве подчеркнули, что способ получения выплат пенсионеры выбирали сами – деньги можно получать как на банковскую карточку, так и наличными в почтовых отделениях.
Как ранее сообщил amic.ru, правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии продлят до 2022 года.
Комментарии
опять надуть решили пенсионеров
Ух!!! Какие изменения, даже дух захватывает..
Радетели!, чужие деньги крутят как хотят, главное для нас, по многочисленным прозьбам!, уроды...
Безмозглые хапуги.