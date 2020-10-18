В России вступили в силу новые правила получения пенсий

В соответствии с приказом Минтруда, в России с 18 октября вступили в силу новые правила получения пенсий. Теперь пенсионеры могут сменить банк, через который получают субсидию, и сохранить прежнюю дату начисления средств.

До этого момента дата выплаты могла измениться при смене финансового учреждения, что вызывало некоторые неудобства.

Как передает РИА Новости, в ведомстве подчеркнули, что способ получения выплат пенсионеры выбирали сами – деньги можно получать как на банковскую карточку, так и наличными в почтовых отделениях.

Как ранее сообщил amic.ru, правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии продлят до 2022 года.