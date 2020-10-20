Эксперт рассказал, как избавиться от слежки на смартфоне

Руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал способы, благодаря которым можно избавиться от слежки на смартфоне.

По словам специалиста, если установить на устройство анализатор трафика, то пользователь сможет увидеть сотни неизвестных соединений. В основном передаются данные по геолокации и поисковым запросам.

Чтобы смартфон передавал меньше информации, можно отключить мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию, сказал Черток в интервью агентству "Прайм". Однако, по его мнению, большого смысла в этом нет и при следующем включении данные будут снова отосланы.

Снизить количество передаваемых данных можно удалив ряд приложений, которые собирают информацию об абонентах в рекламных целях. При этом эксперт отметил, что полностью избавиться от слежки можно только отказавшись от любого телефона – даже кнопочные гаджеты передают данные через оператора сотовой связи.