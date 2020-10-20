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Новости

Эксперт рассказал, как избавиться от слежки на смартфоне

, ИА "Амител"
Добиться полной анонимности можно только выбросив устройство
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал способы, благодаря которым можно избавиться от слежки на смартфоне.

По словам специалиста, если установить на устройство анализатор трафика, то пользователь сможет увидеть сотни неизвестных соединений. В основном передаются данные по геолокации и поисковым запросам.

Чтобы смартфон передавал меньше информации, можно отключить мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию, сказал Черток в интервью агентству "Прайм". Однако, по его мнению, большого смысла в этом нет и при следующем включении данные будут снова отосланы.

Снизить количество передаваемых данных можно удалив ряд приложений, которые собирают информацию об абонентах в рекламных целях. При этом эксперт отметил, что полностью избавиться от слежки можно только отказавшись от любого телефона – даже кнопочные гаджеты передают данные через оператора сотовой связи.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.10.2020 12:41
@@

Советы все правильные, принимаем к действию самый эффективный из них

20.10.2020 14:27
гiсть

этот эксперт вчера рекомендовал запретить все входящие на телефон
теперь предлагает выбросить его
ему нужна квалифицированная помощь

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