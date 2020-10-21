Хоккеисты "Динамо-Алтай" взяли реванш у "Красноярских Рысей"

"Динамо-Алтай" во втором матче выиграло выездной матч с "Красноярскими Рысями". Повторный матч первенства ВХЛ состоялся 21 октября, и завершился победой барнаульцев со счетом 3:1.

Алтайские хоккеисты забили по голу в первом и втором периодах. Отличились Сергей Рябухин и Кирилл Зиновьев.

В заключительной двадцатиминутке "Рыси" бросились отыгрываться, но барнаульцы стойко оберегали преимущество в две шайбы.

Тем не менее за минуту до окончания третьего периода красноярцы усилиями Вадима Чеботарёва в большинстве отыграли один гол. А уже за 46 секунд до финальной сирены тот же Рябухин отправил третью шайбу в пустые ворота хозяев льда и установил окончательный счет.

Победа позволила "Динамо-Алтай" возглавить турнирную таблицу.

Напомним, в первой встрече 20 октября алтайские хоккеисты уступили в серии буллитов. "Красноярские Рыси" и "Динамо-Алтай" на этой неделе еще дважды сыграют в Красноярске. Игры пройдут 23 и 24 октября.