БК "Барнаул" одержал победу над "МицуБаскетом"

Баскетболисты клуба "Барнаул" выиграли на своей площадке. Матч чемпионата Суперлиги-2 против дебютанта турнира – липецкого "МицуБаскета" – состоялся в среду, 21 октября, в спорткомплексе "Победа" и завершился со счетом 86:78.

Алтайские баскетболисты уступили в первой четверти – 17:19. Однако во втором отрезке барнаульцам удался рывок и на большой перерыв команды ушли при счете 46:31, уже в пользу хозяев площадки. Во второй половине встречи барнаульцы уверенно контролировали ход игры и в итоге одержали первую победу в новом чемпионате. Самым результативным в составе "Барнаула" стал Вячеслав Ворончихин, который набрал 21 очко.

Как уже сообщал amic.ru, в стартовой игре Суперлиги-2 18 октября алтайские баскетболисты дома уступили одному из фаворитов турнира – "Тамбову" – с результатом 73:87. В следующем матче 29 октября "Барнаул" на выезде сразится с действующими чемпионами Суперлиги-2 – "Чебоксарскими Ястребами".