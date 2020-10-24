Соблазнительные ножки. Фото первых нейлоновых чулок

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В начале прошлого века американской химической компанией DuPont был изобретен нейлон. В 30-х годах он стал доступен массовому потребителю и 24 октября 1939 года в продажу поступили первые нейлоновые чулки. Новинка вызвала невероятный ажиотаж, в первый день продаж было выкуплено около 4 миллионов пар. Нейлоновые чулки были дешевыми и прочными по сравнению с шелковым аналогом. Однако с началом Второй мировой войны производство чулок было закрыто, и женщины приловчились имитировать чулки, рисуя косметическим карандашом на ногах шов любимого изделия. В 50-е годы DuPont вернула массовое производство нейлоновых изделий.