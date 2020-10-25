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Власти Италии будут платить за переезд в страну

, ИА "Амител"
Грант смогут получить люди от 18 до 40 лет
Фото: italiarail.com

Фото: italiarail.com

Власти итальянской коммуны Санто-Стефано-ди-Сессанио начнут выдавать по 44 тысячи евро гражданам, которые согласны поселиться на ее территории. Об этом сообщает "Лента".

Грант предназначен для готовых к переезду людей от 18 до 40 лет. Они должны будут жить в коммуне на протяжении пяти лет. В настоящее время численность населения Санто-Стефано составляет всего 115 человек, из них больше трети – старше 65 лет. Всего 13 местных жителей младше 20 лет.

По условиям программы, переселенцы будут получать по восемь тысяч евро ежемесячно на протяжении трех лет. Им также выдадут 20 тысяч евро на развитие бизнеса и предоставят съемное жилье по заниженным ставкам. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.10.2020 23:00
Botanik

Эх, зря они так. Счас девки туда ломанутся и будет там кордебалет.

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